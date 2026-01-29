Un quindicenne ha nascosto gli ori di una donna di 90 anni negli slip. La donna, già vittima di due tentativi di truffa telefonici, si è trovata questa volta davanti a un ragazzino che si è presentato a casa sua e, senza far rumore, le ha fatto mettere gli ori addosso. La polizia ha arrestato il quindicenne, mentre la donna, ancora scossa, ha raccontato di non aver capito subito cosa stava succedendo.

Aveva solo quindici anni il ragazzino che si era presentato a casa di una 90enne, peraltro già scampata a due tentativi di truffa, sempre telefonici. Per questo quando gli uomini della squadra mobile lo aveva beccato, proprio appena fuori dell’abitazione della pensionata, era scattata solo la denuncia. Il complice invece era finito in manette. E adesso subisce il processo. Che ha mosso ieri i primi passi con la testimonianza di chi, il 25 luglio scorso, avuta l’intuizione giusta, si era messo alle calacagna di quella macchine sospetta. "La sala operativa ci aveva informato di diversi tentativi di truffa in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli ori della 90enne raggirata nascosti negli slip dal quindicenne

Approfondimenti su Ori 90anni

Durante un controllo di routine in via Marostica a Milano, la Polizia locale e i carabinieri hanno sventato un tentativo di raggiro e arrestato gli autori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ori 90anni

Argomenti discussi: Gli ori della 90enne raggirata nascosti negli slip dal quindicenne.

Gli ori della 90enne raggirata nascosti negli slip dal quindicenneAveva solo quindici anni il ragazzino che si era presentato a casa di una 90enne, peraltro già scampata a due tentativi di truffa, sempre telefonici. Per questo quando gli uomini della squadra mobile ... lanazione.it

#Truffa del “Finto Carabiniere”: 90enne raggirata ad Ausonia, incastrato 39enne campano | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #ausonia #fintocarabiniere - facebook.com facebook