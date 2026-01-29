Gli ori della 90enne raggirata nascosti negli slip dal quindicenne
Un quindicenne ha nascosto gli ori di una donna di 90 anni negli slip. La donna, già vittima di due tentativi di truffa telefonici, si è trovata questa volta davanti a un ragazzino che si è presentato a casa sua e, senza far rumore, le ha fatto mettere gli ori addosso. La polizia ha arrestato il quindicenne, mentre la donna, ancora scossa, ha raccontato di non aver capito subito cosa stava succedendo.
Aveva solo quindici anni il ragazzino che si era presentato a casa di una 90enne, peraltro già scampata a due tentativi di truffa, sempre telefonici. Per questo quando gli uomini della squadra mobile lo aveva beccato, proprio appena fuori dell'abitazione della pensionata, era scattata solo la denuncia. Il complice invece era finito in manette. E adesso subisce il processo. Che ha mosso ieri i primi passi con la testimonianza di chi, il 25 luglio scorso, avuta l'intuizione giusta, si era messo alle calacagna di quella macchine sospetta. "La sala operativa ci aveva informato di diversi tentativi di truffa in città.
