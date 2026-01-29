Gli italiani sono più poveri. La ricchezza delle famiglie è calata del 5% negli ultimi mesi, secondo i dati più recenti. La narrazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di un Paese che si riprende economicamente non regge di fronte a numeri che mostrano una realtà diversa. Le famiglie fanno fatica a tirare avanti e la spesa quotidiana diventa sempre più difficile da sostenere.

La ricchezza degli italiani scende. E così la narrazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di un Paese che recupera il potere d’acquisto si infrange ancora una volta contro i dati. Questa sono sono quelli elaborati dall’Istat e dalla Banca d’Italia, secondo i quali alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata di 11.732 miliardi, con un calo rispetto al 2021 netto. In particolare, la cifra è salita del 2,8% rispetto al 2023 a prezzi correnti. Ma, se si valutano i prezzi costanti, il valore è inferiore di oltre il 5% rispetto al 2021, prima della crisi inflattiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gli italiani sempre più poveri: le famiglie hanno perso il 5% della ricchezza

