Gli consegna 20mila euro ma è un finto carabiniere | anziana muore d' infarto dopo la scoperta

Un’anziana di 85 anni, Giannina Orciari, è morta d’infarto poco dopo aver consegnato 20mila euro a un uomo che si è spacciato per un carabiniere. La donna aveva paura di perdere tutto e, credendo di aiutare le forze dell’ordine, ha consegnato il denaro a un truffatore. La scena si è svolta in un appartamento della periferia e, poco dopo, l’anziana si è sentita male. I familiari, allarmati, hanno chiamato un’ambulanza, ma per lei non

Si chiamava Giannina Orciari e aveva 85 anni. La sua vita si è spezzata dopo essere caduta vittima di una truffa telefonica architettata da un sedicente carabiniere. Convinta che il figlio avesse investito una donna e rischiasse il carcere, l’anziana ha consegnato ai malviventi contanti e gioielli per circa 20mila euro, tra ricordi di famiglia e preziosi personali. Quando la verità è emersa, il cuore di Giannina non ha retto, un infarto le ha stroncato la vita. La telefonata. Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato con una chiamata nella casa di via Piani d’Appresso. Un uomo si è spacciato per un carabiniere, riferendo che il figlio di Giannina era rimasto coinvolto in un incidente e che era necessario pagare subito una cauzione per evitare il carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Una donna di 65 anni è stata vittima di una truffa online attraverso il metodo del “finto carabiniere”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

