Gli agenti dell’Ice saranno al Super Bowl 2026

Gli agenti dell’Ice sono pronti a intervenire al Super Bowl 2026, che si terrà il 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. La presenza delle forze dell’ordine si concentra sulla sicurezza dell’evento, che attirerà migliaia di tifosi e visitatori.

Gli agenti dell’Ice saranno presenti al Super Bowl 2026, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara in California il prossimo 8 febbraio. Funzionari locali hanno confermato ai media del posto che i federali dell’Immigration and Customs Enforcement dovrebbero essere schierati in occasione della finale del campionato Nfl che vedrà impegnati sul campo i Seattle Seahawks e i New England Patriots. Ancora nessuna conferma da parte del DHS, il Dipartimento di Sicurezza interna degli Stati Uniti cui l’Ice fa capo. Il vice segretario Tricia McLaughlin: «Non riveleremo operazioni future né discuteremo del personale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

