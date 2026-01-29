Giuseppe Marinaro suicida in cella | chiusa l?area di massima sicurezza del carcere 23 trasferiti È scontro politico Ostellari | no a semplificazioni

Questa mattina, nel carcere di Padova, Giuseppe Marinaro si è tolto la vita in cella. Di conseguenza, le autorità hanno deciso di chiudere l’area di massima sicurezza e di spostare 23 detenuti in altri istituti. La vicenda ha aperto un acceso dibattito politico: il senatore Ostellari ha ribadito il suo no alle semplificazioni su questioni di giustizia e sicurezza.

PADOVA - Ventitré detenuti dell’alta sicurezza del carcere di Padova trasferiti dal giorno alla notte in altri penitenziari. Il Due Palazzi declassato, un recluso a vita impiccato in cella, le proteste delle tante realtà del terzo settore che ci lavorano e il rimpallo delle responsabilità amministrative e politiche della scelta. Quella di ieri è stata una giornata lunga e faticosa dentro e fuori la casa di pena padovana. I FATTI Da martedì sera era iniziata a circolare la notizia di un trasferimento di tutti i detenuti dell’alta sicurezza. Parliamo quindi soprattutto di persone condannate all’ergastolo o comunque con pene lunghissime, che in 24 ore hanno fatto le valigie per traslocare ieri tra Parma, L’Aquila e Nuoro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

