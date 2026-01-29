Giro d’Italia a 100 giorni dalla partenza si illumina il Maschio Angioino

A 100 giorni dalla partenza del 109° Giro d’Italia, il Maschio Angioino si è acceso di rosa. L’illuminazione fa parte dell’iniziativa “Città in Rosa” e vuole celebrare l’attesa per la corsa ciclistica che passerà anche per Napoli. La città si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno, con un’attenzione speciale per la manifestazione che coinvolge appassionati e cittadini.

A 100 giorni dall'inizio del 109° Giro d'Italia il Maschio Angioino si illumina grazie all'iniziativa "Città in Rosa". È partito il conto alla rovescia. Mancano 100 giorni alla partenza del 109° Giro d'Italia, che prenderà il via l'8 maggio dalla Bulgaria. Comincia a salire l'adrenalina tra i tifosi, monta l'entusiasmo tra i cittadini, turisti e appassionati. Per celebrare questo traguardo simbolico, le città che ospiteranno le 21 tappe della Corsa hanno aderito all'iniziativa "Città in Rosa", illuminando i loro luoghi più iconici con il colore della maglia che ogni ciclista sogna di indossare almeno una volta nella vita.

