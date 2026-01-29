Gip Vannacci è pronto

Il generale in pensione Roberto Vannacci, ora europarlamentare della Lega, sta attirando l’attenzione. Dopo aver preso il suo nuovo ruolo, si è messo al centro di alcune tensioni politiche che coinvolgono anche Matteo Salvini. La sua presenza in Parlamento crea qualche fastidio tra i vertici del partito e genera discussioni sul suo ruolo futuro.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Il generale in pensione Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega, partito di cui è anche vicesegretario federale, è diventato un problema non secondario per Matteo Salvini (e non solo). Ha appena depositato il logo di un nuovo partito, "Futuro Nazionale", con la scritta "Vannacci" e un'ala tricolore in bella evidenza.

