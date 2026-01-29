Giovanni Pietro Giuseppe Marinaro suicida in cella | chiusa l?area di massima sicurezza del carcere 23 trasferiti È scontro politico Ostellari | no a semplificazioni

Questa mattina, nel carcere di Padova, Giovanni Pietro Giuseppe Marinaro si è tolto la vita in cella. La direzione ha deciso di chiudere l’area di massima sicurezza e ha trasferito 23 detenuti in altri istituti. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e ha acceso il dibattito sulla gestione delle carceri. Nel frattempo, il senatore Ostellari ha preso posizione, chiedendo di evitare semplificazioni e di affrontare seriamente i problemi del sistema penitenziario.

PADOVA - Ventitré detenuti dell’alta sicurezza del carcere di Padova trasferiti dal giorno alla notte in altri penitenziari. Il Due Palazzi declassato, un recluso a vita impiccato in cella, le proteste delle tante realtà del terzo settore che ci lavorano e il rimpallo delle responsabilità amministrative e politiche della scelta. Quella di ieri è stata una giornata lunga e faticosa dentro e fuori la casa di pena padovana. I FATTI Da martedì sera era iniziata a circolare la notizia di un trasferimento di tutti i detenuti dell’alta sicurezza. Parliamo quindi soprattutto di persone condannate all’ergastolo o comunque con pene lunghissime, che in 24 ore hanno fatto le valigie per traslocare ieri tra Parma, L’Aquila e Nuoro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Giovanni Pietro Giuseppe Marinaro suicida in cella: chiusa l?area di massima sicurezza del carcere, 23 trasferiti. È scontro politico, Ostellari: no a semplificazioni Approfondimenti su Giovanni Pietro Giuseppe Marinaro Giuseppe Marinaro suicida in cella: chiusa l?area di massima sicurezza del carcere, 23 trasferiti. È scontro politico, Ostellari: no a semplificazioni Questa mattina, nel carcere di Padova, Giuseppe Marinaro si è tolto la vita in cella. La storia di Christian Guercio (e le domande senza un perché), suicida in carcere: “In cella di sicurezza nonostante la malattia” Il caso di Christian Guercio, morto suicida nel carcere di Quarto d’Asti, solleva numerosi interrogativi sulle modalità di gestione sanitaria e giudiziaria durante la sua detenzione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giovanni Pietro Giuseppe Marinaro Argomenti discussi: Giovanni Pietro Giuseppe Marinaro suicida in cella: chiusa l’area di massima sicurezza del carcere, 23 trasferiti. È scontro politico,... Padova, morto in carcere il boss della Sibaritide Pietro MarinaroSul decesso la procura ha avviato indagini. Considerato, negli anni '90, braccio destro del boss Santo Carelli, era stato arrestato nel 1998 ... corrieredellacalabria.it Corigliano, ritrovato morto in cella a Padova il boss Pietro MarinaroCondannato all’ergastolo per omicidio era detenuto dall’aprile del 1998 dopo l’arresto avvenuto in Germania ... msn.com Durante una recente vacanza nei Paesi Baltici ho potuto ammirare la meravigliosa chiesa dei Santi Pietro e Paolo adornata dalle decorazioni dello scultore Giovanni Pietro Perti e del pittore Giovanni Maria Galli - facebook.com facebook

