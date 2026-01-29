Giorni della merla le leggende che hanno dato vita al nome per i giorni più freddi dell'anno

I giorni della merla sono arrivati e con loro le temperature più basse dell’anno. Secondo le tradizioni popolari, il 29, 30 e 31 gennaio sono i giorni più freddi. Le leggende raccontano che il nome deriva da storie antiche, ma in realtà si tratta di semplici credenze che ancora oggi si tramandano. Molti italiani si preparano a affrontare il gelo, spesso senza troppi ripari, mentre si cercano risposte sui motivi di questa tradizione.

Le previsioni meteo per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2026 indicano temperature meno rigide rispetto agli anni passati.

I giorni della Merla sono arrivati e portano con sé freddo intenso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

