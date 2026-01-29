Giorni della Merla 2026 | quali sono e qual è il significato del proverbio

Con l’arrivo dei Giorni della Merla, il calendario segna ancora una volta la fine di gennaio. Nel 2026, queste giornate si svolgeranno dal 29 al 31 gennaio. Sono momenti che molti italiani aspettano, legati a un vecchio proverbio che parla di freddo e di neve. La tradizione vuole che siano i giorni più freddi dell’inverno, anche se il clima di quest’anno ha già portato temperature molto basse. Le persone si preparano a resistere alle gelate, mentre si chiede se il meteo seguirà la leggenda o sorprenderà

Con l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione popolare italiana, si tratta dei giorni più freddi dell’anno, un passaggio simbolico dell’inverno che da secoli affascina e incuriosisce, tra proverbi, leggende e osservazioni sul clima. Anche a Roma, dove l’inverno è più mite rispetto al Nord Italia, i Giorni della Merla mantengono un valore culturale e meteorologico: non tanto per il gelo estremo, quanto per l’attesa di un cambiamento, di una primavera che sembra ancora lontana ma già si intravede all’orizzonte.🔗 Leggi su Funweek.it

I Giorni della Merla, dal 29 al 31 gennaio, sono tradizionalmente i giorni più freddi dell’anno in Italia.

Dice il proverbio: “Se i Giorni della Merla saranno freddi, allora la primavera sarà bella; se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo”. Conoscete altri detti su questi giorni Buona giornata a tutti! #cuorfolletto #portalebambini #educationispower #buongior - facebook.com facebook

Buoni giorni della merla a tutti, sperando che gennaio si ricordi di fare il suo mestiere #Milano #28gennaio2026 #giorniDellaMerla x.com