giorgio di primio una guida per giovani cronisti

È morto all’improvviso Giorgio Di Primio, il giornalista noto per il suo stile riservato. Si è spento senza fare rumore, lasciando un vuoto tra i colleghi e i giovani cronisti che spesso lo cercavano per un consiglio. La notizia ha colto di sorpresa chi lo conosceva, mentre si cercano ancora le cause di questa scomparsa improvvisa.

Se n’è andato all’improvviso, come se non avesse voluto disturbare più di tanto, com’era nel suo stile sempre riservato, il collega Giorgio Di Primio. Aveva 84 anni. Nato a Bologna il 26 settembre 1941, era diventato professionista il 26 novembre 1971, assunto al Carlino. Diceva: "Ero uno della nutrita banda che frequentava la redazione sportiva di Severo Boschi ", mitico capo della redazione Sport di quegli anni. Di Primio fu assunto da Domenico Bartoli, ma, quando cominciò a frequentare la redazione di via Gramsci, direttore era Giovanni Spadolini. Di Primio è infatti citato nel recente libro che Claudio Santini ha dedicato agli anni bolognesi di Spadolini, in occasione del centenario della nascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

