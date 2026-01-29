Giorgetti in ' divisa di ordinanza' ricorda Il Bobo

Oggi alla Camera, Giancarlo Giorgetti ha preso parte alla presentazione del volume dedicato a Roberto Maroni. Indossava la sua classica cravatta verde, e ha ricordato il suo amico e collega con parole sincere. La scena si è svolta in un clima di rispetto e stima, con Giorgetti che ha fatto un richiamo alle battaglie condivise e ai valori comuni.

AGI - Giancarlo Giorgetti, in "divisa di ordinanza", ovvero la cravatta verde, ricorda "il Bobo", in occasione della presentazione oggi alla Camera del volume " Roberto Maroni - Discorsi politici e parlamentari ". Il  ministro dell'Economia, per far capire chi era  Roberto Maroni, scomparso nel 2022, cita alcuni episodi a cavallo tra  politica  e  dimensione personale. Il primo incontro con Roberto Maroni . Giorgetti inizia proprio partendo dal  primo incontro  tra lui e Maroni, anzi tra lui e "il Bobo": "Non era una sede politica ma la festa del mio piccolo paese,  Cazzago Brabbia, che ha lo stesso numero di abitanti del paese di Bobo Maroni, che non è Varese ma  Lozza". 🔗 Leggi su Agi.it

