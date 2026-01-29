Luca Porro si prepara a scendere in campo al PalaPanini, pronto a dare tutto per la sua squadra. La partita contro Piacenza, che si aggiunge a quella contro Trento, ha un peso speciale. I gialloblù sanno che vincere potrebbe significare mantenere un posto in zona play off, e Porro si impegna a fare la differenza per portare a casa il risultato.

Protagonista assoluto contro Trento e contro Piacenza, le due gemme più preziose di questo scorcio di stagione, Luca Porro è chiamato a fare la differenza anche in un’altra partita che ha un sapore particolare e che potrebbe dare tanto ai colori gialloblù, crocevia per mantenere e difendere un quarto posto importantissimo in chiave play off. Modena-Milano di domenica prossima è una partita dura, visti anche gli ultimi risultati dell’Allianz, ma ora questo poco importa. Modena sa che deve vincere per rimanere davanti a Piacenza. Porro, qual è la vera Modena, quella vista sabato o quella di Monza? "Quella di Trento e Piacenza, quella con Monza è stata una partita difficile, non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Giocare al PalaPanini trasmette energia"

