Ginevra Lamborghini fa impresa | Una linea nel brand di famiglia

Ginevra Lamborghini fa il suo ingresso nel mondo dell’azienda di famiglia, portando avanti la tradizione con una prospettiva moderna. A Argelato, vicino a Bologna, dichiara di voler creare una linea che lasci il segno nel brand di famiglia, ma senza perdere di vista le origini. Con entusiasmo, spiega di voler portare avanti l’eredità con passione e innovazione, per adattare l’azienda alle sfide del terzo millennio.

Argelato (Bologna), 29 gennaio 2026 – Portare l’azienda di famiglia nel terzo millennio, senza dimenticare le proprie radici e con un ingrediente fondamentale: la passione. Ginevra Lamborghini, 33 anni, è il volto della terza generazione dell’impresa fondata nel 1981 dal padre Tonino, attiva in una pluralità di ambiti – dagli orologi all’hospitality, passando per gli accessori e il branded real estate – ai quali da pochi mesi si è aggiunto anche il settore dell’Healthy Lifestyle guidato proprio da Ginevra. Un debutto con il botto il suo, visto che il primo prodotto – il SuperBrain Edition presentato al Ces di Las Vegas – ha ottenuto il premio ‘Best of Ces Award’ by the Future Innovation Award. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

