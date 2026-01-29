Giardini Diaz il cemento è già crepato

I giardini Diaz mostrano già segni di usura. Le fessure sono comparse nella pavimentazione appena rifatta, e le ringhiere in metallo sono arrugginite. Anche il verde, che era stato eliminato, non è più presente. La situazione preoccupa chi frequenta il parco, dove i lavori sembrano già aver bisogno di interventi di manutenzione.

"Fessure nella pavimentazione appena rifatta, ruggine sulle ringhiere, verde eliminato". È la fotografia dei giardini Diaz scattata da Patrizia Sagretti, componente segreteria provinciale di Avs Macerata. "Mentre i lavori di restyling volgono al termine con la sistemazione del laghetto – scrive Sagretti –, ciò che emerge dal cantiere non è la rinascita di un polmone verde, ma una serie di "dolenti constatazioni" che sicuramente l'amministrazione liquiderà come sterili polemiche, ma che sono, in realtà, fatti concreti sotto gli occhi di tutti. Basta una passeggiata lungo i due viali principali per accorgersi del disastro: la tanto decantata pavimentazione drenante presenta già vistose fessurazioni.

