Ghali il delirio di Avs contro il governo | Operazione ridicola

Ghali torna al centro delle polemiche. Dopo la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, il rapper è finito nel mirino di Avs, che lo ha definito “ridicolo” per il suo intervento. Nicola Fratoianni ha preso posizione, criticando le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi, che aveva detto che Ghali non avrebbe parlato di Palestina dal palco. La vicenda continua a far discutere.

È Nicola Fratoianni a tornare sul caso Ghali. All'indomani dello scoppio della vicenda del rapper invitato alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, ieri è stato il leader di Alleanza Verdi Sinistra a intervenire sulle parole del ministro dello Sport Andrea Abodi che aveva detto che dal palco il cantante non avrebbe espresso il suo pensiero sulla Palestina. «Ghali» ha dichiarato Fratoianni, «è un bravissimo artista di questo Paese, e non solo di questo Paese, stimato ed apprezzato, che ha delle idee, che è impegnato dal punto di vista civile, politico ed etico ed è giusto che possa esprimere esattamente ciò che pensa in ogni situazione.

