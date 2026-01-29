Gerry Scotti Rompe Il Silenzio Sulle Letterine | Ecco Come Replica A Fabrizio Corona!

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona. Il conduttore si difende, spiegando cosa c’è dietro le voci sulle letterine di Passaparola. Scotti sottolinea di non aver mai avuto rapporti strani e di essere tranquillo. La polemica tra i due continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo.

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona con classe: ecco cosa c’è davvero dietro le voci sulle letterine di Passaparola. Una lezione di stile e rispetto. Negli ultimi giorni, un nome insospettabile ha riempito titoli e social: Gerry Scotti. Tutto è esploso dopo l’ultima puntata di Falsissimo, il format condotto da Fabrizio Corona, dove l’ex re dei paparazzi ha sganciato una vera bomba mediatica: secondo lui, durante gli anni d’oro di Passaparola, il celebre conduttore avrebbe avuto “relazioni” con numerose letterine. Una dichiarazione esplosiva che ha innescato una valanga di gossip, indignazione e polemiche a non finire. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Gerry Scotti rompe il silenzio su Corona e sulle famose letterine.Accuse incrociate e clima avvelenato in tvLe ultime puntate di Falsissimo, il format online guidato da Fabrizio Corona, hanno acceso i riflettori su ... assodigitale.it

Gerry Scotti rompe il silenzio dopo le parole di Fabrizio Corona: Menzogne dette per lucro, senza rispettoDopo quanto dichiarato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo, arriva la risposta di Gerry Scotti. Il conduttore, intervistato dal Corriere della Sera, sceglie un tono misurato ma fermo, ... comingsoon.it

