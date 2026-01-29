Gerry Scotti rompe il silenzio sulle accuse di Corona

Gerry Scotti reagisce alle accuse di Fabrizio Corona. Dopo settimane di silenzio, il conduttore decide di parlare e risponde direttamente alle parole di Corona, che le aveva rivolte nel suo podcast “Falsissimo Il Prezzo del Successo”. La scena si anima con una dichiarazione chiara e decisa, che mette fine alle supposizioni.

Gerry Scotti ha deciso di rompere il silenzio e rispondere pubblicamente alle pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona nel suo podcast "Falsissimo Il Prezzo del Successo". Il conduttore storico di Mediaset non ha utilizzato mezzi termini per smentire categoricamente le insinuazioni dell'ex re dei paparazzi, che lo aveva coinvolto in presunti rapporti non professionali con le letterine di Passaparola. Le dichiarazioni di Scotti al Corriere della Sera. Dalle pagine del Corriere della Sera, Gerry Scotti ha fornito una replica netta e circostanziata alle accuse di Corona. "Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale.

