Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde a Fabrizio Corona. Il conduttore si è esposto dopo le polemiche scatenate dall’ultima puntata di Falsissimo, chiarendo alcuni dettagli e mettendo a tacere le voci che circolavano. La vicenda ha tenuto banco nei salotti televisivi e sui social, ma Scotti ha deciso di parlare direttamente, senza giri di parole.

Gerry Scotti ha deciso di intervenire pubblicamente dopo il clamore nato attorno all’ultima puntata di Falsissimo. Nel terzo episodio de Il Prezzo del Successo, Fabrizio Corona ha allargato il tiro coinvolgendo più volti di Mediaset e riportando insinuazioni anche sul periodo di Passaparola. Nelle ore successive, tra post, commenti e divisioni online, Scotti ha scelto di replicare dalle pagine del Corriere della Sera. L’impatto di certe accuse su chi finisce dentro il tritacarne mediatico. Signorini chiede danni economici a Corona: la cifra Il cambio di rotta di Falsissimo nel terzo episodio. Se nei primi due episodi di Falsissimo Il Prezzo del Successo Fabrizio Corona si era concentrato quasi solo su Alfonso Signorini, nel terzo – pubblicato lo scorso lunedì – ha preso di mira diversi personaggi di Mediaset. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona: la verità sulle letterine

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde a Fabrizio Corona, che aveva fatto alcune dichiarazioni sul suo conto e sulle Letterine di Passaparola.

Fabrizio Corona torna a commentare il mondo dello spettacolo, rivolgendosi a Gerry Scotti con nuove accuse non supportate da prove.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: Sono completamente false

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Gerry Scotti ‘chiude’ Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona: la reazione dei social; La Ruota della Fortuna, imprevisto per Gerry Scotti: affumicato in macchina; Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 Letterine? Fake news. Con De Martino ci scriviamo messaggi. Nella vita mi è rimasto un grande cruccio; La ruota della fortuna, Gerry Scotti svela i segreti del quiz.

Gerry Scotti risponde a Corona e lascia tutti senza parole: «Io a letto con 30 letterine?»Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona, dopo le ignobili illazioni che ha fatto l'ex re dei paparazzi nel suo Falsissimo: ecco cosa ha detto ... donnapop.it

Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona: Non ho avuto relazioni con le letterine di PassaparolaDopo il caso Signorini, Fabrizio Corona continua a fare scalpore, e questa volta il suo obiettivo è Gerry Scotti. Il conduttore di Caduta Libera è stato accusato di aver avuto rapporti con alcune dell ... msn.com

Il caos in Mediaset sembra non avere fine Adesso c'è anche Gerry Scotti nel mirino di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi nell'ultima puntata di #falsissimo ha infatti sganciato l'ennesima bomba: ai tempi del programma "Passaparola" infatti, le letterine - facebook.com facebook

In un'intervista al Corriere, Gerry Scotti commenta le dichiarazioni di Fabrizio Corona: "Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 letterine. Basterebbe sentire le dirette interessate" x.com