Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona dopo le frasi sul conduttore e le Letterine | Basta chiedere a loro

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde a Fabrizio Corona, che aveva fatto alcune dichiarazioni sul suo conto e sulle Letterine di Passaparola. Scotti invita Corona a chiedere direttamente alle Letterine, senza troppi giri di parole. La polemica tra i due prosegue, mentre il conduttore si difende dalle accuse e ribadisce la sua trasparenza.

La risposta di Gerry Scotti a quanto detto da Fabrizio Corona sui rapporti tra il conduttore e le Letterine dello storico programma tv “Passaparola” non si è fatta attendere. Scotti, attualmente protagonista in tv con lo show “La Ruota della Fortuna”, ha detto: “Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze”. Poi ha aggiunto: “Basterebbe sentire le dirette interessate. All’unanimità direbbero che sono dichiarazioni false”. La risposta di Gerry Scotti a Fabrizio Corona Gerry Scotti difende le Letterine dopo le parole di Fabrizio Corona La Ruota della Fortuna e i rapporti tra Scotti e De Martino La risposta di Gerry Scotti a Fabrizio Corona La replica di Gerry Scotti a quanto dichiarato a “Falsissimo” da Fabrizio Corona sulle sue presunte relazioni con le Letterine di “Passaparola” è arrivata sulle colonne del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Gerry Scotti critica Fabrizio Corona dopo le sue dichiarazioni shock, che hanno scosso il mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona torna a commentare il mondo dello spettacolo, rivolgendosi a Gerry Scotti con nuove accuse non supportate da prove.

Fabrizio Corona INCHIODA Gerry Scotti: 'Letterine TUTTE sé le é sc… #gerryscotti

