Gerry Scotti smentisce le voci sulle sue relazioni con più di trenta ragazze. Il conduttore, che compirà 70 anni la prossima estate, spiega di essere stato frainteso e di non aver mai avuto tante storie. Ora, pensa a un viaggio in moto per festeggiare gli anni, e sogna di girare tutti i laghi del Canada con i nipotini e di visitare la Terra del Fuoco. Intanto, si prepara a diventare divulgatore come Piero Angela.

I settant’anni arrivano l’estate prossima e Scotti sa già come festeggiarli: «Voglio trovare il coraggio e andare nella Terra del Fuoco». Un’idea che affonda le radici nella sua giovinezza, quando Che Guevara era il suo mito. «Lui con la sua Poderosa, la motocicletta, ha fatto il giro dell’Argentina e del Cile. Il libro che racconta questo viaggio mi ha molto segnato». D’altra parte, una decina di anni fa, a sessant’anni, Scotti ha già attraversato gli Stati Uniti «con un Harley Davidson da Chicago fino al molo di Los Angeles», lungo la Route 66. Dopo oltre quarant’anni di televisione, Gerry Scotti non è mai davvero sceso dalla cresta dell’onda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gerry Scotti: «Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze. I 70 anni? Un viaggio in moto e diventare divulgatore come Piero Angela»

Il caso Corona si fa sempre più caldo.

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde a Fabrizio Corona, che lo aveva preso di mira sui social.

