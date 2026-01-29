Gerry Scotti difende l’onorabilità delle letterine

Gerry Scotti si schiera a difesa delle letterine, allontanando ogni sospetto di truffa. Durante un’intervista, il conduttore ha spiegato che quelle lettere sono sincere e rappresentano un momento di contatto tra persone, lontano da ogni malinteso. Scotti ha ribadito che non si tratta di truffe o inganni, ma di messaggi che arrivano da cuori autentici. La sua posizione ha fatto discutere tra chi aveva nutrito qualche dubbio sulle letterine in passato.

A seguito delle pesanti accuse di Fabrizio Corona, Gerry Scotti decide di rompere per la prima volta il silenzio per difendere l’onorabilità delle letterine. Nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha lanciato gravi e pesanti accuse ad alcuni volti Mediaset, facendo anche il nome di Gerry Scotti. Secondo l’ex re dei paparazzi, il conduttore avrebbe avuto relazioni con alcune ragazze che hanno ricoperto il ruolo di “letterina” a Passaparola, storica trasmissione di Canale 5. Adesso, a distanza di alcuni giorni dalle accuse, Gerry Scotti ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Gerry Scotti difende l’onorabilità delle letterine Approfondimenti su Gerry Scotti "Le Letterine se l'è passate tutte": Corona attacca Gerry Scotti Fabrizio Corona ha recentemente rivolto delle accuse a Gerry Scotti, coinvolgendolo in presunti rapporti con le Letterine di Passaparola. “Le Letterine se l’è passate tutte”: Fabrizio Corona attacca Gerry Scotti Fabrizio Corona torna a commentare il mondo dello spettacolo, rivolgendosi a Gerry Scotti con nuove accuse non supportate da prove. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Gerry Scotti Argomenti discussi: Belén Rodríguez è l’unica che potrebbe distruggere Fabrizio Corona: l’indiscrezione sui gossip; Gerry Scotti corona: l’attacco di Fabrizio che scuote l’immagine del re della TV italiana; Gerry Scotti nel mirino di Fabrizio Corona: l’attacco che scuote la tv; Antonio Zequila difende Alfonso Signorini e attacca Fabrizio Corona: Presto colpo di scena. Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona dopo le frasi sul conduttore e le Letterine: Basta chiedere a loroReplica di Gerry Scotti alle dichiarazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo sulle presunte relazioni tra il conduttore e le Letterine di Passaparola. virgilio.it Gerry Scotti: Io con 30 letterine? Provo amarezza, perfetta replica a CoronaGerry Scotti rompe il silenzio dopo le forti dichiarazioni di Fabrizio Corona su Falsissimo e difende le sue ex letterine ... gossipetv.com "Rivelazioni false, mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazze.” Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona dopo la puntata di Falsissimo, chiarendo la sua posizione e difendendo le donne chiamate in causa. facebook Gerry Scotti replica a muso duro alle ricostruzioni di Corona, parla di “menzogne dette a scopo di lucro” e dice: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”. (via @Corrier x.com

