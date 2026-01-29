Gerry Scotti | Corona e le mie presunte relazioni con le Letterine? Mi sopravvalutano

Da periodicodaily.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerry Scotti smentisce le voci sulle sue presunte relazioni con le Letterine e le collega a vecchie rivelazioni di venticinque anni fa. Il conduttore ha spiegato di essere stato sopraffatto dalle false accuse e di non riconoscere la loro origine. Scotti ha aggiunto che queste storie sono state tirate fuori senza basi concrete e che non meritano attenzione.

(Adnkronos) – Si tratta di "presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di 'Letterina'". Così Gerry Scotti, dalle pagine del Corriere della Sera, in una lunga intervista risponde alle domande della giornalista sulle recenti affermazioni di Fabrizio Corona che, nell'ultimo episodio di 'Falsissimo', chiamano in causa anche il conduttore. "Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social – dice Scotti – e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Gerry Scotti

Gerry Scotti replica a Fabrizio Corona: “Le mie relazioni con 30 Letterine? Fake news, mi sopravvalutano”

Gerry Scotti smentisce le accuse di Fabrizio Corona.

Parla Gerry Scotti: “Corona e le mie presunte relazioni con 30 letterine? Fake news. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze”

Gerry Scotti smentisce le voci sulle sue presunte relazioni con 30 letterine.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fabrizio Corona annuncia puntata clamorosa con Massimo Lovati Gerry La Rana sul caso di Garlasco

Video Fabrizio Corona annuncia puntata clamorosa con Massimo Lovati Gerry La Rana sul caso di Garlasco

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 Letterine? Fake news. Con De Martino ci scriviamo messaggi. Nella vita mi è rimasto un grande cruccio; Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry Scotti; Gerry Scotti: Le mie relazioni con oltre 30 Letterine? Da Fabrizio Corona solo odio e falsità; Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona.

gerry scotti corona eGerry Scotti risponde a Fabrizio Corona: Non ho avuto relazioni con le letterine di PassaparolaDopo il caso Signorini, Fabrizio Corona continua a fare scalpore, e questa volta il suo obiettivo è Gerry Scotti. Il conduttore di Caduta Libera è stato accusato di aver avuto rapporti con alcune dell ... msn.com

Parla Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 letterine? Fake news. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazzeSono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro, le parole del conduttore in risposta a quanto detto dall'ex re dei paparazzi nel suo format Falsissimo ... ilfattoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.