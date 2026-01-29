Questa sera Gerry Scotti si mette in gioco come concorrente nella Ruota, mentre Lorella Cuccarini sarà inviata speciale a bordo campo. Le anticipazioni di Striscia mostrano un’edizione ricca di sorprese e momenti divertenti, con i due protagonisti che si preparano a intrattenere il pubblico con spontaneità e allegria.

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Striscia La Notizia: ecco le anticipazioni e gli ospiti del 29 gennaio. Stasera, giovedì 29 gennaio, su Canale 5 va in onda in prima serata la seconda puntata della nuova edizione di Striscia La Notizia. Dopo il successo della prima serata, che ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani, il tg satirico è pronto a tornare con un nuovo imperdibile appuntamento. Alla conduzione, anche stavolta, ci sarà il duo formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. I due presentatori verranno affiancati da sei Veline e da una band dal vivo, diretta dal maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Gerry Scotti concorrente della Ruota e Lorella Cuccarini inviata speciale, le anticipazioni di Striscia

Approfondimenti su Gerry Scotti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Flavio vince 200mila; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la sparizione di Samira: Stavamo andando alla polizia. E Marika brucia 200mila euro; Stasera a La Ruota dei Campioni su Canale 5 arrivano Marcella Bella e Rita Pavone; Un concorrente del Ravennate è il nuovo campione di 'Chi vuol essere milionario': Luigi porta a casa 70mila euro.

Gerry Scotti e i messaggi con Stefano De Martino nella battaglia degli ascolti tv, siamo Sinner e AlcarazGerry Scotti ha rivelato i messaggi che si scambia con Stefano De Martino sulla battaglia degli ascolti tv e ha detto: Siamo come Sinner e Alcaraz. virgilio.it

Striscia la Notizia, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio. Tapiro d'Oro a Checco Zalone, Gerry Scotti concorrente della Ruota, Lorella Cuccarini inviataDopo il successo della prima puntata torna domani, giovedì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con Striscia la notizia - La voce della presenza, condotto da ... leggo.it

Gerry Scotti ha replicato in un’intervista al Corriere della Sera alle rivelazioni – o presunte tali – fatte da Fabrizio Corona a Falsissimo. "Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplice facebook

Gerry Scotti replica a muso duro alle ricostruzioni di Corona, parla di “menzogne dette a scopo di lucro” e dice: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”. (via @Corrier x.com