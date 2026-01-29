Gazzetta dello Sport | Napoli flop Ride solo il Chelsea

Da napolipiu.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Napoli saluta la Champions League con una sconfitta amara. Primo tempo convincente, poi il Chelsea ha preso il controllo, ribaltando il risultato e lasciando i partenopei fuori dalla competizione. I tifosi erano fiduciosi, ma alla fine la squadra non è riuscita a mantenere il vantaggio e ha subito il colpo decisivo.

"> Il Napoli saluta la Champions League nel modo più amaro: con una prestazione di grande orgoglio, un primo tempo dominante e la sensazione concreta di poter entrare nei playoff, prima di essere ribaltato dalla profondità e dalla qualità del Chelsea. È questo il quadro tracciato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, inviato a Napoli, che racconta una serata fatta di bellezza e rimpianti. Fa male uscire così, dopo il gol straordinario di Antonio Vergara, dopo oltre mezz’ora in cui il Napoli ha dato la sensazione di essere il Chelsea per intensità, controllo del gioco e occasioni create. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

gazzetta dello sport napoli flop ride solo il chelsea

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli flop. Ride solo il Chelsea”

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Gazzetta dello Sport: “Ride il Napoli”

Il Napoli, in un momento di crisi, dimostra ancora una volta quanto la solidità e la compattezza siano fondamentali per affrontare le difficoltà.

Gazzetta dello Sport: “Napoli flop”

Nonostante le aspettative, il Napoli attraversa un momento difficile, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport che lo definisce un “flop”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Yildiz è devastante, segnano anche David e Kostic: una grande Juve abbatte il Napoli; Pronostico Copenhagen-Napoli quote 7 giornata Champions; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Le ultimissime in casa Juve: Conceiçao dal primo minuto contro il Napoli.

gazzetta dello sport napoliNapoli out, Gazzetta dello Sport: Coppa amaraCoppa amara è il titolo che apre oggi La Gazzetta dello Sport. L’Inter vince, ma la beffa è dietro l’angolo: i nerazzurri finiscono ai playoff di ... tuttonapoli.net

Champions, i verdetti. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: Coppa amaraCoppa amara: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Inter, che beffa: vince ma va ai. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.