Gazzetta dello Sport | Napoli flop Ride solo il Chelsea

Questa sera il Napoli saluta la Champions League con una sconfitta amara. Primo tempo convincente, poi il Chelsea ha preso il controllo, ribaltando il risultato e lasciando i partenopei fuori dalla competizione. I tifosi erano fiduciosi, ma alla fine la squadra non è riuscita a mantenere il vantaggio e ha subito il colpo decisivo.

"> Il Napoli saluta la Champions League nel modo più amaro: con una prestazione di grande orgoglio, un primo tempo dominante e la sensazione concreta di poter entrare nei playoff, prima di essere ribaltato dalla profondità e dalla qualità del Chelsea. È questo il quadro tracciato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, inviato a Napoli, che racconta una serata fatta di bellezza e rimpianti. Fa male uscire così, dopo il gol straordinario di Antonio Vergara, dopo oltre mezz’ora in cui il Napoli ha dato la sensazione di essere il Chelsea per intensità, controllo del gioco e occasioni create. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli flop. Ride solo il Chelsea” Approfondimenti su Napoli Chelsea Gazzetta dello Sport: “Ride il Napoli” Il Napoli, in un momento di crisi, dimostra ancora una volta quanto la solidità e la compattezza siano fondamentali per affrontare le difficoltà. Gazzetta dello Sport: “Napoli flop” Nonostante le aspettative, il Napoli attraversa un momento difficile, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport che lo definisce un “flop”. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: Yildiz è devastante, segnano anche David e Kostic: una grande Juve abbatte il Napoli; Pronostico Copenhagen-Napoli quote 7 giornata Champions; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Le ultimissime in casa Juve: Conceiçao dal primo minuto contro il Napoli. Napoli out, Gazzetta dello Sport: Coppa amaraCoppa amara è il titolo che apre oggi La Gazzetta dello Sport. L’Inter vince, ma la beffa è dietro l’angolo: i nerazzurri finiscono ai playoff di ... tuttonapoli.net Champions, i verdetti. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: Coppa amaraCoppa amara: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Inter, che beffa: vince ma va ai. tuttomercatoweb.com Gazzetta dello Sport - Le probabili formazioni. #DortmundInter - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.