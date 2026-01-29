La guida gastronomica Gault&Millau arriva in Italia dal 2027. Dopo cinquant’anni di successi in Europa, sceglie il Piemonte come prima tappa nel nostro Paese. La notizia fa già parlare gli chef e i ristoratori italiani, pronti ad accogliere questa nuova guida che promette di cambiare il modo di valutare i locali di cucina. La data è fissata: gennaio 2027.

Cinquant’anni di storia si preparano a sbarcare nello Stivale. La celebre Gault&Millau, la guida che ha fatto tremare le cucine d’Europa con i suoi ambiti “Toques”, approda finalmente in Italia a partire da gennaio 2027. Un’attesa che sa di consacrazione per un Paese la cui cucina è appena diventata Patrimonio dell’Umanità. Il debutto non sarà un’irruzione improvvisa, ma una conquista graduale e meticolosa. Un centinaio di ispettori italiani già percorre strade e autostrade, varcare soglie di trattorie e ristoranti stellati, alla ricerca di quelle eccellenze nascoste che fanno grande la gastronomia nazionale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Gault&Millau debutta in Italia dal 2027: la guida gastronomica sceglie il Piemonte come sede

