Gas Sales Bluenergy Soria è superato | si va ai Playoff Round

Gas Sales Bluenergy di Piacenza ha passato Soria e si prepara ai Playoff Round. La squadra ha dominato i primi due set e ha conquistato la qualificazione, chiudendo la partita con decisione. Ora aspetta di scoprire chi affronterà nel turno successivo.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza centra l’obiettivo: vince i primi due set con autorità e stacca il pass per i Playoff Round. Perde ai vantaggi il terzo per poi chiudere la partita a proprio favore per 3-1 (25-20, 25-20, 27-29, 25-19).Nei Playoff Round affronterà la vincente tra la formazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

