Garlasco parla il giudice | Stasi è innocente ecco perché l’ho assolto

A distanza di anni dalla sentenza, il giudice di Garlasco ha confermato l’assoluzione di Stasi, che era stato condannato e poi assolto nel 2016. Durante un’ultima intervista, il magistrato spiega le ragioni della sua decisione, sottolineando che non ci sono prove sufficienti per condannare l’imputato. La sentenza ha diviso l’opinione pubblica e ancora oggi suscita discussioni tra chi crede nella sua innocenza e chi pensa al contrario. La vicenda resta uno dei casi più chiacchierati della cronaca italiana.

A distanza di anni da una delle sentenze più discusse della cronaca giudiziaria italiana, una voce torna a farsi sentire e riapre interrogativi mai del tutto sopiti. Non è un avvocato della difesa né un commentatore esterno, ma chi quel processo lo ha vissuto dall’interno, prendendo una decisione che allora fece rumore e che oggi torna al centro del dibattito pubblico. A parlare è Stefano Vitelli, il magistrato che in primo grado assolse Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista rilasciata a La Stampa, in occasione dell’uscita del libro Il ragionevole dubbio di Garlasco (Piemme), Vitelli ribadisce una convinzione che non ha mai abbandonato: Stasi è innocente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Recenti valutazioni medico-legali sulle ferite di Chiara Poggi stanno portando a riflessioni diverse sul caso di Garlasco.

