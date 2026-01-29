Gli investigatori stanno seguendo una nuova pista nel caso di Chiara Poggi. I vestiti insanguinati trovati dopo il suo decesso potrebbero essere stati nascosti nel canale Brielli, vicino a Zinasco. La polizia sta esaminando il percorso del canale per capire se ci siano prove che colleghino i vestiti all’omicidio. La ricerca prosegue con attenzione, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su questa possibile svolta.

Da sempre, nell’ambito dei punti oscuri sul delitto di Garlasco, si riflette sulla possibile via di fuga dell’assassino, ma anche di come abbia potuto occultare le prove dell’omicidio di Chiara Poggi. Su questa scia, è arrivata l’analisi del possibile percorso del sacchetto di vestiti insanguinati e scarpe ritrovato nove giorni dopo la morte della giovane da Garlasco a Zinasco, presumibilmente attraverso il canale Brielli. Delitto di Garlasco, cosa c'entra il canale Brielli I vestiti insanguinati da Garlasco a Zinasco Il canale dietro casa Stasi Delitto di Garlasco, cosa c’entra il canale Brielli Nel corso della puntata del 29 gennaio di Mattino 5, in esclusiva, è stato intervistato un esperto dei canali della Lomellina, il dottor Bianchi, consulente della società che li gestisce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il percorso del canale Brielli fino a Zinasco dove furono trovati i vestiti insanguinati

Approfondimenti su Garlasco Canale

Questa mattina a Mattino Cinque si è tornato a parlare del caso Garlasco, con un focus sui vestiti trovati nel canale.

Una tragedia si è verificata a Crans-Montana, in Svizzera, coinvolgendo diversi turisti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Garlasco, gli altri appunti del 2017 del padre di Sempio «Se archiviano non lo indagano più sul Dna»

Ultime notizie su Garlasco Canale

Argomenti discussi: Garlasco in Tv, il percorso e la fuga del killer: la porta sul retro di casa Poggi cambia la scena (c’entra anche Andrea Sempio); Dal delitto di Garlasco al caso Garlasco; Garlasco, Andrea Sempio a Quarto Grado: Ecco perché ero fuori casa di Chiara il giorno del delitto. Mai visti suoi filmini intimi. Sul...; Garlasco, dalle sedie spostate ai cucchiaini in cucina: gli elementi fanno pensare a più persone sulla scena.

Garlasco in TV, novità sui vestiti trovati nel canale, l'indagine conferma: avrebbero potuto gettarli da casa dei PoggiLe indagini dell'inviato di Mattino Cinque, Emanuele Canta, creano un collegamento diretto tra i misteriosi vestiti macchiati di rosso e la villetta dei Poggi. libero.it

Garlasco, giudice Vitelli che assolse Stasi pubblica un libro sul ragionevole dubbio: l'aneddoto sui peritiIl giudice Stefano Vitelli racconta in un libro la vicenda dell'omicidio di Garlasco che ha coinvolto Alberto Stasi puntando sul ragionevole dubbio ... virgilio.it

#garlasco (#pavia): è la prima donna a ricoprire il ruolo in provincia di Pavia. Una passione nata in famiglia e un percorso iniziato nel 1999 - facebook.com facebook

#Garlasco Sentenza Cassazione 2016 (pag. 59): "file di contenuto pornografico, che erano in un folder contenente un sottodirettorio complesso costituite da 27 cartelle tutte nominate e una 'nuova cartella', nella quale era ricompresa la cartella 'militari', conten x.com