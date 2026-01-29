La difesa di Stasi sostiene che durante l’omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco ci fossero altre due persone oltre ad Andrea Sempio. Questa versione contrasta con le accuse di chi ha accusato l’imputato, lasciando aperto il dibattito sulla verità dei fatti. Le indagini continuano a cercare risposte e testimoni che possano chiarire cosa sia realmente accaduto quella notte.

Durante l’omicidio di Chiara Poggi, nella villetta di Garlasco ci sarebbero state altre due persone oltre ad Andrea Sempio. È la tesi che l’avvocato di Alberto Stasi, Giada Boccellari, espone al Corriere della Sera. Una ricostruzione che, se confermata, cambierebbe radicalmente il quadro del delitto: «L’azione omicidiaria avviene in tre fasi e, almeno nelle prime fasi, non si può escludere la presenza di altri soggetti». La difesa di Stasi sostiene che le piste su satanismo, pedofilia e Madonna della Bozzola al momento non sembrano riscontrate. Il vero movente, secondo Boccellari, «si capirà solo dopo che verrà accertato chi c’era sulla scena del crimine». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, «c’erano tre persone nella casa»: la tesi della difesa di Stasi

Approfondimenti su Garlasco Chiara Poggi

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi rimane oggetto di approfondimenti e discussioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Garlasco, il giallo delle luci accese nella casa della nonna di Chiara - Storie italiane 03/12/2025

Ultime notizie su Garlasco Chiara Poggi

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco, tiene banco il mistero del filmato visto da Chiara sul suo pc tre giorni prima della morte: sfilata di testimoni in Procura, chi sono; Garlasco, il duello tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto: cosa sappiamo; Garlasco, i retroscena sul video ricostruzione dell'omicidio secondo il consulente dei Poggi: Serviva per capire i tempi; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non ha mai visto i video intimi di Chiara Poggi: la consulenza che lo scagiona.

Garlasco in Tv, Massimo Giletti sul movente pornografico: Una forzatura. E De Rensis annuncia le diffide in direttaIl delitto di Garlasco è stato al centro della puntata di lunedì 26 gennaio 2026 de Lo Stato delle Cose, con attenzione al movente e non solo ... libero.it

Garlasco, le indagini si stringono su Sempio. E non solo per il DNA. Le ultime novità in esclusiva dell'inviato del TgLa7C'è una novità importante nel caso Garlasco, che potrebbe aprire nuovi e inediti scenari. La riprova anche nelle informazioni che Carmelo Schininà per il TgLa7 è riuscito a raccogliere. -------------- ... tg.la7.it

#Garlasco, la difesa di #AndreaSempio dovrebbe avanzare oggi richiesta di analizzare i pc di #albertostasi e #chiarapoggi in sede di incidente probatorio: "Oggi ci sono nuovi strumenti tecnologici che all’epoca della precedente perizia non c’erano". x.com

Mattino 5. . #Garlasco, l'attività sul pc di Chiara Poggi la sera prima del delitto #Mattino5 facebook