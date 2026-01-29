Roberta Bruzzone torna a parlare del caso di Garlasco. La criminologa si sofferma sulla

Roberta Bruzzone è tornata a parlare del delitto di Garlasco, elencando non solo gli elementi granitici contro Alberto Stasi, ma anche assolvendo Andrea Sempio, sostenendo che fatica a pensare che andrà a processo, dato che “la parte dell’inchiesta dal punto di vista scientifico è già morta”. La criminologa e psicologa forense ha anche dichiarato che, a livello mediatico, dietro la narrazione dell’omicidio di Chiara Poggi ci sia dietro “una regia molto precisa, credo anche di averla individuata”. La “regia” occulta Roberta Bruzzone, ospite del podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato di ritenere che “dietro tutta questa movimentazione mediatica a tratti veramente inquietante” sul caso Garlasco “ci sia una regia molto precisa“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Garlasco, Bruzzone parla della "camminata" di Stasi come prova e difende Sempio: "Non credo andrà a processo"

