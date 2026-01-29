Gaetano Manfredi | Abbiamo stabilizzato i conti del Comune

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che i conti del Comune sono stati stabilizzati. Ha parlato a margine della riunione del Consiglio comunale dedicata al bilancio di previsione, sottolineando che la situazione finanziaria dell’ente è migliorata e che si sta lavorando per garantire più servizi ai cittadini senza rischi di dissesto. La discussione è stata serrata e il primo cittadino si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti finora.

Le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della seduta del Consiglio comunale chiamato a discutere il bilancio di previsione. "Possiamo dire di essere soddisfatti perché abbiamo messo Napoli sulla rotta giusta, non i drammi del passato, ma una prospettiva sicura". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della seduta del Consiglio comunale chiamato oggi a discutere il bilancio di previsione. Manfredi ha sottolineato che il bilancio certifica "un'ulteriore riduzione del debito di ulteriori 300 milioni tra disavanzo e debito: il percorso di risanamento e di pagamento dei debiti che abbiamo ereditato, per più di 5 miliardi, va avanti e il piano di rientro che abbiamo concordato con la Corte dei conti si sta rispettando pienamente". 🔗 Leggi su 2anews.it

