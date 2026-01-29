Gaeta candidata a Città della Cultura del mare

Gaeta ha ufficialmente presentato la sua candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026. La città punta a diventare un punto di riferimento per il patrimonio marittimo e culturale del paese, con un progetto che mette in risalto il legame tra terra e mare. La proposta include iniziative di valorizzazione delle tradizioni, eventi e investimenti nelle infrastrutture legate al mare. Ora si attende il giudizio della commissione, che deciderà se Gaeta potrà ottenere questo riconoscimento.

Gaeta – Gaeta ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 con un progetto intitolato “ Gaeta, Città della Cultura del mare. Blu: oltre l’Orizzonte, nelle radici dell’Essere” che supera la dimensione locale e si propone come iniziativa di interesse nazionale, capace di mettere il mare al centro delle politiche culturali, educative, sociali ed economiche del Paese. La candidatura può contare su un partenariato di straordinaria ampiezza, che coinvolge la Regione Lazio, con il Presidente Francesco Rocca, insieme all’Assessore al Bilancio Gianluca Righini e al Consigliere regionale Cosmo Mitrano, le 2 Province di Latina e Caserta, le 2 Aree Metropolitane di Roma e Napoli, 22 Comuni costieri, la Camera di Commercio Frosinone Latina con il Presidente Giovanni Acampora, l’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e oltre 80 partner tra enti pubblici, istituti scolastici, fondazioni, associazioni e imprese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Gaeta candidata a Città della Cultura del mare Approfondimenti su Gaeta Città della Cultura del mare Gaeta Capitale del mare, Regione: “Le altre città facciano un passo indietro”. L’appello anche a Sperlonga Gaeta si propone come candidata a Capitale italiana del mare 2026, sottolineando il valore della sua tradizione marittima. Città Caudina candidata Capitale italiana della Cultura 2028: al via il calendario degli eventi diffusi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Gaeta Città della Cultura del mare Argomenti discussi: Gaeta si candida a Capitale italiana del Mare 2026 con un dossier nazionale; GAETA CITTÀ DELLA CULTURA DEL MARE: PRESENTATO DOSSIER PER LA CANDIDATURA; Capitale del mare 2026: ecco il dossier della candidatura di Gaeta: Un modello nazionale; Gaeta si candida a capitale italiana del mare 2026 (con il sostegno di Napoli). Gaeta candidata a capitale del Mare, il dossier: «Un mix di tradizioni marinare»Gaeta è in corsa per il titolo di Capitale italiana del mare 2026 con un dossier dal titolo evocativo: «Oltre l'orizzonte, nelle radici dell'Essere!». Una ... ilmessaggero.it Gaeta si candida a capitale italiana del mare 2026 (con il sostegno di Napoli)La città laziale ha realizzato un progetto che coinvolge tutta la costa, dal Golfo di Napoli fino ai confini con la Toscana. Plaude anche Carlo di Borbone ... rainews.it OGGI ANCHE SU RAI 3 TGR CAMPANIA GAETA CANDIDATA CAPITALE ITALIANA DEL MARE 2026 Un legame di lungo corso tra i due porti tirrenici che ha spinto il sindaco Gaetano Manfredi a sostenere la candidatura della città laziale. Ma non si tratta sol - facebook.com facebook ANMI LATINA sostiene Gaeta candidata Capitale italiana del Mare 2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.