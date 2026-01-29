Gaeta candidata a Città della Cultura del mare

Gaeta ha ufficialmente presentato la sua candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026. La città punta a diventare un punto di riferimento per il patrimonio marittimo e culturale del paese, con un progetto che mette in risalto il legame tra terra e mare. La proposta include iniziative di valorizzazione delle tradizioni, eventi e investimenti nelle infrastrutture legate al mare. Ora si attende il giudizio della commissione, che deciderà se Gaeta potrà ottenere questo riconoscimento.

Gaeta – Gaeta ha ufficialmente presentato la propria candidatura a  Capitale Italiana del Mare 2026  con un progetto intitolato  “ Gaeta,   Città della Cultura del mare.   Blu: oltre l’Orizzonte, nelle radici dell’Essere”  che supera la dimensione locale e si propone come  iniziativa di interesse nazionale, capace di mettere il mare al centro delle politiche culturali, educative, sociali ed economiche del Paese.   La candidatura può contare su un  partenariato di straordinaria ampiezza, che coinvolge  la  Regione Lazio,  con  il Presidente Francesco Rocca, insieme all’Assessore al Bilancio Gianluca Righini e al Consigliere regionale Cosmo Mitrano,   le  2 Province di Latina e Caserta,  le  2 Aree Metropolitane di Roma e Napoli, 22 Comuni costieri, la  Camera di Commercio Frosinone Latina  con il Presidente Giovanni Acampora, l’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale,  l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  e  oltre 80 partner  tra enti pubblici, istituti scolastici, fondazioni, associazioni e imprese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

