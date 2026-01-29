Gabriel Garko Marito | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Gabriel Garko ha deciso di mostrare per la prima volta la sua vita con il marito Giorgio. Le foto inedite pubblicate sui social raccontano un amore che ha preso una piega diversa, lontano dai riflettori e dai gossip. Garko si mostra felice e sereno, pronto a condividere con i fan anche i dettagli della sua nuova quotidianità.

Gabriel Garko mostra per la prima volta la sua nuova vita con il marito Giorgio. Scopri le immagini inedite e la storia d’amore che ha cambiato tutto. Gabriel Garko, per anni icona indiscussa delle fiction Mediaset, oggi ci mostra una versione completamente inedita di sé: quella più vera, più serena, e – finalmente – libera. Dopo aver ammesso pubblicamente, nel salotto di Silvia Toffanin, di essersi sposato in gran segreto due anni fa, ecco che arrivano le prime immagini che raccontano davvero questa nuova fase della sua vita. Fotografato per le strade di Roma con il marito Giorgio, Garko sfoggia con disinvoltura la fede al dito e un sorriso che parla di pace e autenticità. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Durante la sua ospitata a Verissimo, Gabriel Garko ha fatto una grande sorpresa.

Gabriel Garko ha finalmente mostrato il volto del marito.

Argomenti discussi: Chi è e cosa fa Giorgio, il marito di Gabriel Garko al suo fianco (in segreto) da quattro anni; Gabriek Garko si è sposato, chi è il marito Giorgio; Gabriel Garko, l'annuncio a sorpresa: Mi sono sposato. Chi è il marito Giorgio; Gabriel Garko si è sposato, le prime foto con il marito Giorgio. Ecco chi è.

