Fumetto Leo Ortolani ospite alla biblioteca Cionini di Sassuolo

Domani, venerdì 30 gennaio a partire dalle ore 20,30 in Biblioteca, sarà la volta di Leo Ortolani, maestro del fumetto italiano, protagonista di un incontro serale dedicato all’ironia e al racconto per immagini.Leo Ortolani nasce a Pisa, trasferitosi a Parma, città da cui è stato definitivamente.🔗 Leggi su Modenatoday.it

La Biblioteca Cionini di Sassuolo si prepara a riaprire al pubblico, segnando la conclusione dei lavori di rinnovamento.

Inizia oggi la preparazione per Comicon 2026 a Napoli, con Leo Ortolani annunciato come magister della manifestazione.

... E, nuovo nuovissimo, per Panini Comics da Neopolis trovate "Occhi di ratto" Variant Istant by Mr. Leo Ortolani ! € 5,00. Copie limitate & chiaramente da collezione per i Real Fans ! facebook