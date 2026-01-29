Fse treni bocciati dai pendolari | pulizia e puntualità da profondo rosso Si salvano solo i bus Le pagelle
Da mesi i pendolari di Fse si lamentano di pulizia e puntualità. I treni sono spesso in ritardo, sporchi e poco affidabili, e gli utenti non esitano a bocciare i servizi con giudizi severi. Solo i bus sembrano ancora offrire un servizio decente, ma sui treni la situazione resta critica.
Sui treni delle Ferrovie Sud Est salgono sempre meno passeggeri e a spiegarne i motivi sono gli stessi utenti nelle?pagelle? date ai servizi e alle stazioni: i viaggiatori bocciano,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
