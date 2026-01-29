Frequenta pregiudicati Niente lavoro il Tar la riabilita

Il Tribunale amministrativo ha deciso di riabilitare una donna, che aveva perso il lavoro perché si frequentava con pregiudicati. La donna aveva raccontato di essere stata esclusa dall’impiego senza un motivo valido, solo perché si vedeva con persone segnalate come pericolose. La sentenza del Tar mette in discussione le esclusioni di questo tipo, che vengono considerate ingiuste e prive di basi concrete.

Le hanno negato il lavoro perché "frequentava le persone sbagliate". Pregiudicati, soggetti segnalati come potenzialmente pericolosi per la pubblica sicurezza. Non condanne, non reati accertati, non carichi pendenti: segnalazioni e frequentazioni episodiche. Tanto è bastato alla Prefettura di Ancona per sbarrarle la strada e dirle no alla nomina a guardia particolare non armata. Una decisione fondata su una valutazione di inaffidabilità che oggi il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha annullato, definendola priva di un’adeguata istruttoria e di una motivazione concreta. La sentenza è stata pubblicata il 27 gennaio 2026: non è legittimo negare un titolo abilitativo fondandosi solo su denunce archiviate, controlli di polizia risalenti nel tempo e frequentazioni occasionali con soggetti mai condannati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Frequenta pregiudicati". Niente lavoro, il Tar la riabilita Approfondimenti su Pregiudicati Impiegati Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi» Una giovane di 25 anni, esclusa dal concorso per la Guardia di Finanza nel 2024 a causa delle frequentazioni del padre con mafiosi, è stata riammessa dal Tar del Lazio. La Ue riabilita il modello Albania. Il Viminale: “Avevamo ragione noi” La riabilitazione del modello Albania da parte dell'UE segna un cambiamento nelle politiche migratorie europee, con il Viminale che si dice soddisfatto dei risultati ottenuti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pregiudicati Impiegati Argomenti discussi: Frequenta pregiudicati. Niente lavoro, il Tar la riabilita. Pranzano al ristorante, aggredisco il titolare e fuggono senza pagare il conto. #poliziadistato individua e denuncia coppia di bresciani pregiudicati Questore: Misure di Prevenzione Personale Nei giorni scorsi gli Agenti della “Squadra Volante” della Polizia di - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.