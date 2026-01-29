Il Nottingham Forest torna a spingere per portare Frattesi all’estero. I dirigenti inglesi hanno fatto un’offerta last minute all’Inter, che però valuta ancora la situazione. La Juve, nel frattempo, resta in attesa di sviluppi, mentre i nerazzurri considerano l’addio nonostante le buone prestazioni in campo. La trattativa è ancora aperta, con molte incognite sul futuro del centrocampista.

Frattesi Juve, Romano e Moretto svelano il pressing inglese last minute: i nerazzurri valutano l’addio nonostante la crescita in campo. Il calciomercato non dorme mai, nemmeno quando le lancette corrono inesorabili verso la chiusura definitiva della sessione invernale. In casa Inter, queste ultime ore di trattative potrebbero riservare colpi di scena inaspettati attorno a un nome che sembrava ormai aver trovato la sua stabilità tecnica: Frattesi. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate attraverso un video su YouTube dai noti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il futuro del centrocampista ex Sassuolo, a lungo corteggiato in passato anche dalla Juventus, non è ancora scritto in maniera definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, il Nottingham Forest torna a premere per l’acquisto del centrocampista dell’Inter. Cosa trapela

Dopo le ultime voci di mercato, la situazione di Frattesi e la Juventus si mantiene in fase di definizione.

L’interesse per Davide Frattesi continua a crescere, con il Galatasaray e il Nottingham Forest che mostrano particolare insistenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Frattesi-Nottingham, trattativa ostacolata dal FFP. Galatasaray in stand-by, la Juve resta in attesa: la situazione; Diretta live calciomercato 19 gennaio 2026 asta Juve-Napoli per En Nesyri, Frattesi in bilico, Federico Chiesa in attesa; FLASH | Accordo tra Juventus e Fenerbahce per En-Nesyiri: i dettagli; Derby di Premier per Frattesi: Bournemouth avanti sul Nottingham Forest.

