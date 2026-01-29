Frattesi Juve il Nottingham Forest torna a premere per l’acquisto del centrocampista dell’Inter Cosa trapela
Il Nottingham Forest torna a spingere per portare Frattesi all’estero. I dirigenti inglesi hanno fatto un’offerta last minute all’Inter, che però valuta ancora la situazione. La Juve, nel frattempo, resta in attesa di sviluppi, mentre i nerazzurri considerano l’addio nonostante le buone prestazioni in campo. La trattativa è ancora aperta, con molte incognite sul futuro del centrocampista.
Frattesi Juve, Romano e Moretto svelano il pressing inglese last minute: i nerazzurri valutano l’addio nonostante la crescita in campo. Il calciomercato non dorme mai, nemmeno quando le lancette corrono inesorabili verso la chiusura definitiva della sessione invernale. In casa Inter, queste ultime ore di trattative potrebbero riservare colpi di scena inaspettati attorno a un nome che sembrava ormai aver trovato la sua stabilità tecnica: Frattesi. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate attraverso un video su YouTube dai noti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il futuro del centrocampista ex Sassuolo, a lungo corteggiato in passato anche dalla Juventus, non è ancora scritto in maniera definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Frattesi Juve, il Nottingham Forest sempre più defilato: la volontà del giocatore può essere decisiva. La richiesta dell’Inter
Dopo le ultime voci di mercato, la situazione di Frattesi e la Juventus si mantiene in fase di definizione.
Frattesi Juve, insidia da Galatasaray e Nottingham Forest. Ma l’Inter non scende sotto questa cifra per cederlo
L’interesse per Davide Frattesi continua a crescere, con il Galatasaray e il Nottingham Forest che mostrano particolare insistenza.
Romano: Il Nottingham torna a bussare per Frattesi, Inter non convintaAnche in casa Inter si vivono le ultime ore di calciomercati. Attraverso un video pubblicato su YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno il punto sul futuro di Davide Frattesi, ... tuttojuve.com
Frattesi, il futuro resta in bilico: Inter fredda sulla Juve, spuntano Premier e TurchiaIl destino di Davide Frattesi resta uno dei temi caldi del mercato nerazzurro. Il centrocampista classe ’99 non è soddisfatto dello spazio trovato all’Inter, ... tuttojuve.com
Nomi di giocatori accostati alla #Juve in questo mese: Frattesi, Loftus-Cheek, Mateta, En-Nesyri, Mingueza, Chiesa, Maldini, Lucca, Norton-Cuffy, Kessie, Juanlu Sanchez, Senesi, Gudmundsson, Hojbjerg, Sorloth, Cristante, Tiago Gabriel. Acquisti al 25 genna x.com
Calciomercato Juve, Mingueza congelato e muro Joao Mario. Frattesi è lì. E c’è anche l’anti-Mateta - facebook.com facebook
