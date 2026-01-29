Fratelli d’Italia e il gelo su Vannacci | È un bluff Non supererebbe nemmeno l’uno percento

La tensione tra Fratelli d’Italia e la Lega si fa sempre più evidente. Mentre i leghisti tifano per Vannacci e parlano di un “problema da 500mila preferenze”, il partito di Meloni non si scompone. Anzi, considerano il deputato un bluff e non credono che possa raggiungere grandi consensi. La partita tra i due alleati si infiamma, ma per ora, la premier sembra mantenere le distanze.

La Lega e il suo «problema da 500mila preferenze», ovvero l’eurodeputato Roberto Vannacci, non sembrano preoccupare particolarmente Fratelli d’Italia e, dunque, la premier Giorgia Meloni. Se oggi l’ex generale, dalle colonne del Corriere, ha dichiarato di non puntare al 2% ma, iperbolicamente, al «6, al 10, al 20» per quel contenitore di vannacciani che potrebbe nascere sotto il segno di “ Futuro Nazionale ”, logo di un ipotetico partito diffuso nei giorni scorsi, da Fratelli d’Italia non condividono questa lettura. Anzi: «Vannacci è un bluff, non ha una struttura territoriale né voti radicati sul territorio », tagliano corto alcune fonti di partito.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Vannacci Lega

A Sesto, le aule dell’IISS Calamandrei rimangono fredde dopo le vacanze di Natale, con termosifoni poco efficaci.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Sondaggio il voto oggi, Fratelli d'Italia-Pd più vicini e duello tra coalizioni; 'Segnala il prof di sinistra', Rossi (Pd): I giovani di Fratelli d'Italia fanno le liste di proscrizione; Non fare danni è già una politica; Temi di carattere nazionale, la commissione dice no al pdl FdI sul taser.

Fratelli d’Italia chiede alla nuova Giunta del Veneto di rivedere il Piano regionale dei rifiuti per tutelare le zone di alta pianura.A renderlo noto è il consigliere regionale Claudia Barbera, prima firmataria di una mozione appena depositata in Consiglio, che chiede la modifica ... giornaleadige.it

Fratelli d’Italia, termina il commissariamento: Luca Minucci torna presidente provincialeLuca Minucci torna alla presidenza provinciale di Fratelli d'Italia Grosseto dopo il periodo di commissariamento ... grossetonotizie.com

Fratelli d’Italia sottolinea l’impegno del Governoper tutelare i lavoratori precari negli uffici... #calabria #Stabilizzazione #ufficigiudiziari - facebook.com facebook

In Italia ci eravamo abituati a governi che si consumavano in fretta, a consensi volatili e a equilibri destinati a saltare. Esecutivi fragili, privi di una reale legittimazione elettorale e sorretti da alleanze innaturali. I sondaggi degli ultimi tre anni raccontano una stori x.com