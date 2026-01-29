Francesco Rucco si presenta come il nuovo volto della politica veneta. Vicepresidente del Consiglio regionale, si è fatto notare durante le ultime elezioni come il consigliere più votato a Vicenza. Dopo aver guidato Vicenza come sindaco e aver presieduto la Provincia, ora punta a portare responsabilità e concretezza nel modello di governo di FdI in Veneto.

Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto e consigliere più votato della provincia di Vicenza alle ultime regionali, Francesco Rucco arriva a Palazzo Ferro Fini dopo l’esperienza da Sindaco del capoluogo e presidente della Provincia berica. La sua presenza in questa legislatura si colloca in una fase di transizione per il centrodestra veneto, segnata dall’avvio del dopo-Zaia. Vicepresidente Rucco, quale ruolo avrà Fratelli d’Italia in questa legislatura che apre di fatto il dopo Zaia? «Fratelli d’Italia avrà un ruolo fondamentale. Siamo una forza centrale della coalizione, con una squadra di assessori che segue materie strategiche e con un gruppo di consiglieri regionali molto preparati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Francesco Rucco presenta il modello Veneto: “Responsabilità e concretezza, così FdI governa i territori”

Approfondimenti su Francesco Rucco Provincia

L’oroscopo del Capricorno per il 7 gennaio 2026 suggerisce un giorno improntato alla concretezza e alla responsabilità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesco Rucco Provincia

Argomenti discussi: Rucco (FdI): collettore, una scelta che rimette ordine dopo anni di attese; Rucco (FdI): mozione su stipendi basi Usa in Veneto; Rucco (FdI): La transizione energetica sta mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, è questo il modello di Cendron?; Rinnovabili, lavoro e costi dell’energia: scontro in Consiglio regionale tra Rucco e Cendron.

La consigliera Rossella Cendron risponde al consigliere Francesco Rucco sulla transizione energetica: “Le rinnovabili costano meno e fanno restate i soldi in Italia”. La notizia completa nel link nel primo commento. facebook