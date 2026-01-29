Frana Niscemi perché il governo è in crisi sui soldi destinati al Ponte sullo Stretto e cosa può succedere

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato a scrutinio segreto un ordine del giorno che chiede al governo di destinare i 1,3 miliardi di euro per ricostruire Niscemi, colpita dalla frana causata dal ciclone Harry. La decisione arriva mentre il governo italiano resta in crisi sui fondi destinati al progetto del Ponte, lasciando aperta la possibilità di modifiche e ritardi. La situazione si fa tesa: ora si aspetta di capire se i fondi verranno davvero spostati sulla ricostruzione, o se tutto resterà in discuss

Ieri l'Assemblea regionale siciliana ha approvato a scrutinio segreto un ordine del giorno che impegna il governo della Regione a destinare in particolare gli 1,3 miliardi di euro previsti come cofinanziamento regionale del Ponte sullo Stretto a un programma straordinario di ricostruzione, per fronteggiare i danni causati dal ciclone Harry, come la frana di Niscemi. L'odg non è vincolante ma potrebbe innescare un braccio di ferro tra Regione e governo centrale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto

La frana a Niscemi riaccende il dibattito sui fondi pubblici destinati al Ponte sullo Stretto di Messina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; I geologi: a Niscemi frana prevedibile in un'area dissestata.

Frana Niscemi, perché il governo è in crisi sui soldi destinati al Ponte sullo Stretto e cosa può succedereIeri l'Assemblea regionale siciliana ha approvato a scrutinio segreto un ordine del giorno che impegna il governo della Regione a destinare in particolare ... fanpage.it

Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la franaPer Fausto Guzzetti, geologo del Cnr e uno dei massimi esperti di frane: L’acqua è stata una causa ma bisognerà indagare sul perché sia così grande e se ... repubblica.it

A Niscemi si aggrava il rischio frana causato da piogge intense e urbanizzazione eccessiva su un territorio geologicamente fragile. https://tech.everyeye.it/notizie/niscemi-pericolo-perche-frana-non-sorpresa-geologi-856232.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook

Emergenza #frana a Niscemi (CL). La #Difesa è al fianco della popolazione. Il Ministro Guido #Crosetto ha garantito la massima disponibilità all'impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi. Su richiesta dell x.com