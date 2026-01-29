Fabio Ciciliano, capo Dipartimento della Protezione Civile, commenta la frana di Niscemi. Secondo lui, non si doveva costruire su una zona così fragile. La terra si è aperta, causando il crollo di decine di edifici e costringendo circa 1500 persone a lasciare le loro case. La situazione rimane critica e le autorità stanno monitorando la zona per prevenire altri rischi.

Il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano interviene sulla frana a Niscemi, nel messinese, cha causato il crollo di decine di edifici, obbligando l’evacuazione di almeno 1500 persone. “Tecnicamente quando si sa che si costruisce su una zona fragile, al netto di quelle che sono le autorizzazioni amministrative, anche se le case sono a regola è di tutta evidenza che sono in un punto di assoluta gravità. Forse nel corso dei decenni era necessario evitare la costruzione sul fronte di frana, questo è chiaro e limpido”, ha detto Ciciliano, ospite al programma Start di Sky TG24, mentre infuria la polemica politica, con le opposizioni che chiedono le dimissioni del ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ex presidente della Regione Sicilia dal 2017 al 2022, accusato di mancati interventi di prevenzione nonostante fosse al corrente dei rischi nell’area, dove nel 1997 era già avvenuta una frana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frana Niscemi, Ciciliano: “Non bisognava costruire su una zona fragile”

Approfondimenti su Frana Niscemi

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di oltre 1.

La recente frana a Niscemi ha compromesso diverse abitazioni, molte delle quali non potranno essere recuperate.

