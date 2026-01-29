La frana di Niscemi è impressionante. Secondo il geologo Ciciliano, il movimento franoso ha superato i 350 milioni di metri cubi, un volume che supera quello del Vajont. La terra si muove sotto gli occhi di tutti, e la paura cresce tra chi vive nelle zone vicine. Nessuna certezza sui tempi di stabilizzazione, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

«Io do soltanto un dato che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni. Quindi tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont». Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, ospite al programma Start di Sky TG24, parlando della frana di Niscemi. La riunione Prima riunione operativa, oggi, alla Procura di Gela, con personale della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di polizia di Niscemi, con i consulenti tecnici, docenti della facoltà di Geologia di Palermo, nominati dal procuratore Salvatore Vella e con l'istituito pool 'Frana' dei sostituti di Gela. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Frana Niscemi, Ciciliano: «Il fronte franoso ha superato quello del Vajont»

Approfondimenti su Frana Niscemi

Questa mattina si parla di una frana a Niscemi che preoccupa le autorità.

A Niscemi, la terra continua a muoversi e la frana si allarga.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Frana Niscemi

Argomenti discussi: La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'; Ciciliano: a Niscemi l’intera collina sta crollando. Schlein: un miliardo del Ponte all’emergenza, subito; Frana Niscemi, l'allarme della Protezione civile: L'intera collina sta franando; Emergenza frana a Niscemi, l'arrivo di Ciciliano davanti al municipio.

Frana a Niscemi, Ciciliano: Volumi superiori a quelli del Vajont. Scontro politico: le opposizioni vogliono Meloni in AulaL'unico intervento strutturale risale al 2019, spesi però solo 1,2 milioni. Musumeci pronto a riferire il 4 febbraio, ma le opposizioni: Venga la premier ... affaritaliani.it

Niscemi, Ciciliano: «La frana è ancora attiva, un movimento più grande del Vajont»La frana che interessa Niscemi continua a muoversi ed è di dimensioni eccezionali. A ribadirlo è il capo del Dipartimento ... 98zero.com

La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, diventa ancora una volta l’occasione per denigrare pubblicamente il Sud: così come successo per Ischia, anche in questo caso, anziché mostrare solidarietà al popolo colpito, si punta il dito proprio contro gli abitanti. - facebook.com facebook

Emergenza #frana a Niscemi (CL). La #Difesa è al fianco della popolazione. Il Ministro Guido #Crosetto ha garantito la massima disponibilità all'impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi. Su richiesta dell x.com