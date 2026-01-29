Frana di Niscemi un fronte di 4 chilometri e ‘salti’ di 55 metri L’impegno di Meloni | Non andrà come nel 1997

Giorgia Meloni si trova a Niscemi, dove ha visitato la zona colpita dalla frana. Dopo aver sorvolato il fronte di circa 4 chilometri e i salti di 55 metri, la premier si è incontrata con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e i tecnici sul campo. Meloni ha assicurato che il governo agirà rapidamente per affrontare l’emergenza e ha promesso che non si ripeterà quanto accaduto nel 1997. La situazione resta sotto controllo, ma l’intervento resta urgente.

NISCEMI (Caltanissetta) – Prima il sorvolo in elicottero della zona colpita dalla frana, poi la visita in municipio insieme con il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano: la premier Giorgia Meloni arriva a Niscemi e promette che "quanto accaduto in passato non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere" per l'emergenza scatenata dal ciclone Harry. Una frana nel quartiere Sante Croci che ha raggiunto un fronte di oltre quattro chilometri, con salti fino a 55 metri in alcuni punti, e che resta attiva. "Ci siamo concentrati soprattutto sulla necessità di dare risposte ai circa 1.500 sfollati ", spiega all'arrivo, sottolineando che la zona rossa si estende fino a 150 metri dal precipizio.

