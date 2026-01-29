Frana Arenzano | biglietti bus validi sui treni tra Voltri e Cogoleto

Da ieri i treni regionali tra Voltri e Cogoleto sono più facili da usare. La Città Metropolitana di Genova ha deciso di far valere i biglietti dell’autobus anche sui treni, per aiutare chi deve spostarsi durante i lavori di messa in sicurezza dopo la frana che ha bloccato la strada domenica sera. Ora, chi viaggia tra queste località può usare gli stessi biglietti senza doverli comprare di nuovo, una soluzione temporanea che aiuta molte persone a raggiungere il lavoro o casa senza problemi.

È stata richiesta la fermata dei treni regionali anche a Vesima per agevolare gli abitanti del borgo che devono dirigersi verso Ventimiglia Grazie a un accordo tra Trenitalia e la Città Metropolitana di Genova, per tutta la durata della chiusura della via Aurelia ad Arenzano - a causa della frana che ha investito la strada domenica sera - i treni regionali sulla tratta Voltri–Cogoleto, e viceversa, saranno utilizzabili anche con un normale titolo di viaggio del trasporto pubblico locale genovese. Una novità: infatti su quella tratta, fuori dalla città di Genova, non esiste il biglietto unico integrato e i cittadini per spostarsi su treno e bus devono pagare due volte.🔗 Leggi su Genovatoday.it

A causa di una frana sulla linea Faentina, è stato istituito un senso unico di marcia in via San Bartolo, in discesa da via Bolognese verso via Bersaglio.

Una frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo.

