Frana a Niscemi ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare La mappa di tutti i pericoli

La frana a Niscemi ha messo in allarme le autorità e i cittadini. Ora si cerca di capire quali sono le aree più a rischio in tutto il Paese e quando il terreno potrebbe crollare di nuovo. La mappa dei pericoli mostra che molte zone sono vulnerabili, e le piogge recenti potrebbero peggiorare la situazione. Sono già state avviate verifiche per capire quali interventi fare per prevenire nuovi crolli.

La frana a Niscemi ha fatto scattare l'allarme sul dissesto idrogeologico in Italia e le zone a rischio. L?incremento delle aree urbanizzate, a partire dal secondo dopoguerra, ha portato.

