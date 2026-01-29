Frana a Niscemi Ciciliano | Dimensioni superiori al Vajont

La frana che ha colpito Niscemi è molto più grande di quanto si pensasse. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, ha confermato che le dimensioni sono superiori a quelle del Vajont. Un dato che lascia senza parole, considerando la portata dell’evento e i rischi che comporta per le zone circostanti.

Il dato fornito dalla Protezione Civile. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha fornito un dato che rende immediatamente l'idea della gravità della situazione a Niscemi. Secondo quanto dichiarato, il movimento franoso ha raggiunto un volume stimato di circa 350 milioni di metri cubi. Il confronto con il disastro del 1963. Per comprendere meglio l'entità dell'evento, Ciciliano ha fatto un paragone storico particolarmente significativo. La frana del Vajont del 1963 coinvolse circa 263 milioni di metri cubi di materiale, una quantità nettamente inferiore rispetto a quella registrata oggi a Niscemi.

