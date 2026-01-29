Fra un mese apre il nuovo ecocentro

A Spinea, il nuovo ecocentro apre tra un mese, il 2 marzo 2026. La scorsa settimana si è tenuto un incontro tra i responsabili comunali e i tecnici per definire gli ultimi dettagli. La struttura sarà pronta a ricevere i cittadini, che potranno portare rifiuti e materiali differenziati in un punto più vicino e più funzionale. I lavori sono quasi conclusi e si aspetta solo l’apertura ufficiale.

Il nuovo ecocentro aprirà ufficialmente al pubblico a Spinea lunedì 2 marzo 2026. La scorsa settimana si è svolto un incontro operativo con il vicesindaco Emanuele Ditadi, l’assessore all’Ambiente Paolo Barbiero, l’assessora ai Lavori pubblici Sonia Martignon, i tecnici comunali e i rappresentanti di Veritas, tra cui la direzione lavori e il dirigente del settore Igiene ambientale, per definire gli ultimi dettagli in vista dell’apertura. Allo stato attuale i lavori sono conclusi e Enel ha completato l’allacciamento elettrico. Si sta ora chiudendo l’iter autorizzativo per la messa in esercizio dell’impianto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Spinea ecocentro Al via i lavori per la realizzazione del nuovo Ecocentro a Giare Sono stati avviati i lavori per il nuovo Ecocentro di Mira, che sorgerà nella zona artigianale di Giare, in via Maestri del Lavoro. Un nuovo incarico per la comunicazione: il Comune apre il bando da 1.650 euro al mese Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Spinea ecocentro Argomenti discussi: Antica Bottega del Vino apre a Cortina: una storia veronese tra le Dolomiti; Uispress n. 3 del 2026, l'agenzia settimanale Uisp di sport sociale; Nella primavera del 2026 apre il cantiere della variante della SS16 ad Argenta: la conferma della Regione; Anas apre al traffico il nuovo ponte Manzoni sulla statale 36. Accademia56, un mese di eventi Apre Calabresi coi Modi anconetaniDopo un gennaio ricco di appuntamenti fra teatro e musica l’Accademia56 di Ancona concede il ‘bis’ in questo febbraio. Gli spazi di via Tombesi, a metà strada tra i quartieri di Brecce Bianche e della ... ilrestodelcarlino.it Coppa Italia Femminile, via agli ottavi: apre la Viola, chiude la Juve. Roma in campo fra un meseQuesta mattina prenderanno il via gli Ottavi di Finale di Coppa Italia Femminile, un turno che si giocherà in gara secca con la squadra più debole che avrà il vantaggio di giocare in casa. Si tratta ... m.tuttomercatoweb.com Manca meno di un mese alla partenza del Festival di Sanremo, che si apre martedì 24 febbraio, ma si fa un gran parlare dei cantanti in gara - facebook.com facebook

