Fra Gesualdo Malacrinò Battaglia | Uomo di fede autentica la sua opera ha superato i confini del tempo

Questa mattina, al santuario dell’Eremo, si è svolta una messa in ricordo di fra Gesualdo Malacrinò, morto da poco più di un anno. La cerimonia ha richiamato fedeli e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a un uomo considerato un esempio di fede autentica. Durante la celebrazione, sono stati ricordati i suoi gesti e la sua dedizione, che hanno lasciato un segno profondo nella comunità.

Una messa è stata celebrata al santuario dell'Eremo nell'anniversario della morte del venerabile fra Gesualdo Malacrinò. La celebrazione eucaristica è stata officiata dal vescovo di Oppido Mamertina Palmi, monsignor Giuseppe Alberti. A rappresentare l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria.

