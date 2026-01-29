Fotoreporter statunitense lancia la sua macchinetta fotografica prima di essere bloccato a terra dagli agenti dell’Ice | Il mondo deve vedere

Nei giorni scorsi a Minneapolis, il fotoreporter statunitense John Abernathy ha cercato di scattare foto durante una protesta, ma è stato subito bloccato a terra dagli agenti dell’Ice. Prima di essere fermato, ha lanciato la sua macchina fotografica in aria, gridando “Il mondo deve vedere”. La scena ha attirato l’attenzione di chi era presente, mentre gli agenti cercavano di mantenere l’ordine.

Nei giorni scorsi, il fotoreporter indipendente John Abernathy è stato bloccato a terra da alcuni agenti dell’Ice durante una protesta a Minneapolis. L’uomo, prima di essere fermato, ha lanciato la sua macchinetta fotografica verso un collega, Pierre Lavie, nella speranza che gli scatti realizzati si potessero salvare. Secondo il fotoreporter, infatti, le immagini?della protesta “meritavano di essere viste”. Secondo quanto riferito alla Cnn dal Dipartimento della Sicurezza Interna, John Abernathy è stato arrestato per aver ostacolato il traffico pedonale e veicolare?su proprietà federale. “All’improvviso sono stato colpito da dietro senza preavviso e mi sono ritrovato a faccia in giù a terra” ha raccontato il fotoreporter, immobilizzato?dagli agenti federali che gli hanno anche spruzzato lo spray al peperoncino sul viso. 🔗 Leggi su Tpi.it

